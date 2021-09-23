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7. TSYD Voleybol Turnuvası: Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği Simya Metal 7. TSYD Voleybol Turnuvası’nın ilk gün maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Spor 23.09.2021, 18:53
7. TSYD Voleybol Turnuvası: Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği Simya Metal 7. TSYD Voleybol Turnuvası’nın ilk gün maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

TSYD İzmir Şubesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Simya Metal Voleybol Turnuvasının ilk maçları Arkas Spor’un Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşma ile tamamlandı. Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Altekma, Bursa Büyükşehir Belediye ve Ziraat Bankkart takımlarının katıldığı turnuvada Arkas Spor, karşılaşmanın setlerini 25-17, 25-21 ve 25-23 kazandı. Turnuva yarın Altekma-Arkas Spor ve Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edecek.

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