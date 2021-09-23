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7. TSYD Voleybol Turnuvası: Altekma: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği Simya Metal 7. TSYD Voleybol Turnuvası’nın açılış maçında Altekma, Ziraat Bankkart’a 3-0 mağlup oldu. Efeler Ligi’nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, karşılaşmanın setlerini 26-24, 26-24 ve 25-16 kazandı. Altekma, turnuvanın ikinci maçında yarın Arkas Spor ile karşılaşacak.

Spor 23.09.2021, 16:41
7. TSYD Voleybol Turnuvası: Altekma: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği Simya Metal 7. TSYD Voleybol Turnuvası’nın açılış maçında Altekma, Ziraat Bankkart’a 3-0 mağlup oldu. Efeler Ligi’nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, karşılaşmanın setlerini 26-24, 26-24 ve 25-16 kazandı. Altekma, turnuvanın ikinci maçında yarın Arkas Spor ile karşılaşacak.

Salon: İzmir Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Maksim Buculjevic, Luan Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur, Hugo Hamacher, Emre Tayaz, (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Kerem Yaman, Altay Demirci, Amir Khani)

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Bennie Tuinstra, Samet Güneş, (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul, Halil Yücel, Alp Akkuş, Ahmet Baltacı, Aykut Gedik)

Setler: 24-26, 24-26, 15-25

Süre: 83 dakika (29, 29, 25)

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