7. Efsaneler Kupası Antalya’da

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle bu yıl 7.’si düzenlenecek olan ‘Efsaneler Kupası’ futbol turnuvasına; Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Sabri Sarıoğlu, Ailton, Emre Aşık, Samet Aybaba ve Ziya Doğan gibi eski ünlü futbolcular katılacak.

7. Efsaneler Kupası, Türk-Alman Dostluk Günü etkinlikleri çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ‘Efsaneler Kupası’nda Türk ve Alman futbolunun efsane isimleri yeşil sahada buluşacak. Antalya’da futbol şöleni yaşatacak turnuva Limak Arcadia Atlantis Football Center’de yapılacak.

Turnuvaya Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler, ATFF ve Acun Medya veteran takımları katılıyor. Giriş ve katılımların ücretsiz olacağı maçlarda Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Sabri Sarıoğlu, Deniz Barış, Hikmet Karaman, Emre Aşık, Mert Korkmaz, Ailton, Samet Aybaba, Ziya Doğan ve Acun Ilıcalı gibi isimler sahada yer alacak. 5 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak turnuvanın sunuculuğunu ise Yeliz Arman yapacak. Turnuvada yapılacak çekilişlerden elde edilen gelirlerin ise lösemili çocuklara bağışlanacağı bildirildi.