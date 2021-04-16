6’ncı Uluslararası Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası son buldu

Antalya’da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) sona erdi. Müsabakalarda 16 ülkeden 1600 sporcu yarıştı.

Antalya’da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası sona erdi. 74 kiloda yarışan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Faruk Mert Yüksel, 1’inci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettiği başarı hakkında konuşan Yüksel, “Uzun zamandır ayrı kaldığımız bu arenada tekrar mücadele etmenin ve 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’nda şampiyon olmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyorum. İyi dileklerini, dualarını ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.