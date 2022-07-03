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- Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş’ı mağlup ederek başpehlivan oldu.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş’ı mağlup ederek başpehlivan oldu.
Spor 03.07.2022, 20:14
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş’ı mağlup ederek başpehlivan oldu.