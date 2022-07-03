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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş’ı mağlup ederek başpehlivan oldu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş’ı mağlup ederek başpehlivan oldu.

Spor 03.07.2022, 20:14
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş’ı mağlup ederek başpehlivan oldu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş’ı mağlup ederek başpehlivan oldu.

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