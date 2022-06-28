661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayınla TRT Spor’da

Dünyanın en eski güreş festivali olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek. Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri, canlı yayınla TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kendine has ritüelleriyle ön plana çıkan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, yüz yılların mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor. Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma günü başlayacak. Minik pehlivanların kol bağlamasıyla gelenek 661. kez tekrarlanacak. 2 Temmuz Cumartesi günü başpehlivanların da aralarında olduğu güreşler devam edecek. Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye’nin başpehlivanının belirleneceği 3 Temmuz Pazar günü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri renkli görüntülere sahne olacak.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor’da ekranlara gelecek.