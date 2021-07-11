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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu

Edirne’de gerçekleştirilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 1 milyon 22 bin TL bedelle iş insanı Seyfettin Selim kazandı.

Spor 11.07.2021, 16:52
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu
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Edirne’de gerçekleştirilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 1 milyon 22 bin TL bedelle iş insanı Seyfettin Selim kazandı.

9 Temmuz Cuma günü başlayan ve bugün de devam eden 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tüm heyecanıyla sürüyor. Güreş müsabakaları gerçekleştirilirken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 661 bin TL ile açtığı ağalık ihalesine tek aday olarak katılan mevcut Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 1 milyon 22 bin TL verdi. 661. Kırkpınar Ağalık ihalesini kazanan 3 altın kemer sahibi Selim, 13. kez güreş ağalığı yapacak.
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