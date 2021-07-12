660’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kazanan Ali Gürbüz oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu.

Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 161 pehlivanın kıran kıran gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı. Kırkpınar’da 2011-2012 ve 2019 yıllarında başpehlivan Ali Gürbüz, finale gelene kadar rakipleri Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu’yu yenerek finale geldi. İsmail Koç ise Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın ve Faruk Koyuncu’yu yenerek adını finale yazdırdı.



Final güreşi iki pehlivanın da birbirlerini kontrollü şekilde denedikleri oyunlarla başladı. Hakem ilerleyen zamanlarda güreşleri daha aktif yönünde olmaları yönünde uyardı. Ancak 30’uncu dakikasında hakem her iki pehlivana da pasif güreştikleri gerekçesiyle birer ihtar verdi. İhtarın ardından seyirciler zaman zaman ıslıklarla güreşçileri protesto ederken, hareketlendikleri anlarda ise alkışlarla destek verdi.

40 dakikalık güreşte Gürbüz ile Koç, birbirleriyle yenişemeyince, karşılaşma puanlamaya gitti. Puanlama başlarken, hakem iki pehlivana da sarı kart gösterdi. Puanlamanın 8’nci dakikasında Ali Gürbüz, İsmail Koç’a bastırarak aldığı puanla maçı kazandı. Toplam 48 dakika süren müsabakanın ardından Ali Gürbüz, Kırkpınar’ın başpehlivan oldu.

Kırkpınar Başpehlivanı olan Ali Gürbüz’e Altın Kemeri ve kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, diğer derece alan pehlivanlara ödüllerini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu taktı. Mücadele sonunda açıklama yapan Ali Gürbüz, “Bu kemeri daha önce almıştım. Bazı olumsuzluklar oldu. Bu kemer benim. Buna inanıyorum yürekten. Babamın mezarına gidip bu kemeri asacağım. Beni seven, destekleyen ve gönül veren tüm hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı. Seyfettin Selim, 1 milyon 22 bin lira ile bir kez daha 661. Kırkpınar Güreş Ağası olmuştu. Edirne Sarayiçi'nde 2022 yılında düzenlenecek olan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ‘Kırkpınar Ağalığı'nı 13.kez Seyfettin Selim yapacak.

BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalinde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüzü tebrik etti. Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“İki yıllık büyük hasretin ardından kavuştuğumuz ve bu yıl 660’ıncısı düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Koçu yenerek 3.kez altın kemeri kazanan Ali Gürbüzü kutluyorum. 3 gün boyunca er meydanında gerçekleştirdikleri, epik mücadeleler ile, izleyenlere Türk Pehlivanlarının heybetini gösteren tüm yiğitlerimizi tebrik ediyorum. Kel Aliçonun, Koca Yusufun, Adalı Halilin, Kurtdereli Mehmetin emanetini bir kültür mirası olarak görüyor ve bu mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.”