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6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti

Henüz 6 yaşında kariyerine iki tane Türkiye şampiyonluğu ekleyen motosikletçi Poyraz Bor, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına göz dikti.

Spor 09.01.2022, 11:44
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti

Henüz 6 yaşında kariyerine iki tane Türkiye şampiyonluğu ekleyen motosikletçi Poyraz Bor, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına göz dikti.

Kocaeli Kartepe Motosiklet Kulübü’nün sporcusu 6 yaşındaki Poyraz Boz, çarpıcı performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. 3.5 yaşındayken iki tekerlekli bisikletle merdiven inip çıkabilen Poyraz, son 1.5 yıldır motosikletle başarılı yarışlara imza atıyor. Ailesinin ve hocasının yeteneğini keşfetmesiyle yarışlara başlayan Poyraz, 2021 yılında yapılan MX50CC Motokros ve 50CC Süpermoto Pist şampiyonluklarını göğüsledi. 6 yaşındaki şampiyonun sıradaki hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşamak.

Poyraz Bor: "Hedefim önce Avrupa sonra Dünya şampiyonu olmak"

Motor kullanmayı çok sevdiğini ve hep şampiyon olmak istediğini söyleyen Poyraz Bor, "Çok yerde yarıştım. Edirne, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Gönen ve Çatalca’da yarıştım. Hedefim önce Avrupa sonra dünya şampiyonu olmak. Annem ve babam bana çok yardımcı oluyor. Yarışmaktan büyük keyif alıyorum. Motor kullanmayı çok seviyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Hep şampiyon olacağım" ifadeleriyle hedeflerini de açıkladı.

Mevlüt Kolay: "Böyle bir serüvenin parçası olmaktan çok muyluyum"

Eski bir motosiklet yarışçısı olan ve şimdilerde yeni şampiyonlar yetiştirmek için eğitmenlik yapan Poyraz’ın motosiklet antrenörü Mevlüt Kolay, "Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yıllarca yarışlarında yarışmış bir sporcuyum. Belli bir zamana geldikten sonra kendi adıma yarışmayı bırakıp yeni şampiyonlar çıkarmak uğruna bir serüvene başladım. Poyraz da bu serüvenin bir parçası. Başarılı ve ilk günden bu yana hırs, azim ve mücadelenin onda olduğunu gördüğümden dolayı ben kesinlikle yarıştırılması gerektiğine inanan bir hocayım. ’Kesinlikle yarıştıralım’ dedik ve yarıştırdığımızda da boynumuzu hiçbir zaman bükmedi. Bu yıl bize hem Süpermoto da hem de Motokros’ta Türkiye şampiyonluğu yaşattı. Toplamış olduğu puanlarla da Kartepe Motosiklet Kulübü’ne de ciddi puanlar kazandırdı. Bu sayede kulübümüz de şampiyon oldu. Böyle bir serüvenin parçası olmaktan ben çok mutluyum. Çocukların da mutlu olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar bütün şampiyonluklar için uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ali Bor: "Bisiklete binişinde farklılık sezmiştim"

Poyraz’ın babası Ali Bor ise oğlunun henüz 3.5 yaşında iki tekerlekli bisiklete binişinde farklılık sezdiğini ve bu yeteneğin üstüne gitmenin doğru olacağını düşündüğünü belirtti. Bor, "Daha önce uzun yıllar basketbol oynadım, son 25 yıldır da motosiklete biniyorum. Poyraz yaklaşık 3.5 yaşından bu yana zaten iki tekerlekli bisiklete biniyordu. Ben onun bisiklete binişinde bir farklılık sezmiştim. Bisikletle merdivenlerden iniyordu, hem daha 3.5 yaşındayken. Daha sonra Motokros için Kartepe’ye eğitime getirdik. Burada ilk dersinden sonra hocası da çok yetenekli olduğunu düşündü. Poyraz’ı hep beraber yarışlara hazırlamaya karar verdik. Bu yılı da hem Türkiye Süpermoto hem de Motokros şampiyonu olarak tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Dünya Şampiyonası’nda yarıştığını görürsek dünyalar bizim olur"

Poyraz’ın kariyer planını, 2 yıllık kısa vadelerle adım adım kurduklarına değinen Ali Bor, "Biz hedeflerimizi genelde 2 yıllık koyuyoruz. Daha çok yeniyiz bu duruma ama olabildiğince kendimize yakın hedefler koyup uzak hedefe yaklaşma şeklinde ilerlemeye çalışıyoruz. İlk iki hedefimize ulaştık. İlk yılımızda biz diyorduk ki, ’Türkiye Motokros ve Süpermoto şampiyonu olacağız’ Bundan sonraki hedefimiz, büyük bir aksilik olmazsa Poyraz’ı Avrupa Şampiyonası’nda yarıştırmayı planlıyoruz. Orada Poyraz biraz tecrübelendikten sonra ondan sonraki planlarımızı önümüzdeki yıllarda yapıp adım adım ilerlemeye çalışacağız. Hedefimiz biraz tecrübe kazandıktan sonra Avrupa şampiyonu olmak. Sonrasında da Poyraz’ın Dünya şampiyonasında yarıştığını görürsek herhalde dünyalar bizim olur" şeklinde konuştu.

Merve Bor: "Tüm kalbimle inanıyorum"

Anne Merve Bor ise, oğlunun ileride dünya şampiyonu olacağına tüm kalbiyle inandığını vurguladı. Bor, "Bu tip sporlarda gayet yeteneksizim. Poyraz babasından almış bu yeteneğini. Her ikisiyle de gurur duyuyorum. Yetenek, tamamen babadan geçmiş. Ben Poyraz’ın ileride Dünya şampiyonu olacağına çok inanıyorum. Onun azmine, bugüne kadarki başarısına, yeteneğine ve çalışma temposuna baktığım zaman buna çok inanıyorum" dedi.

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