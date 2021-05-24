5.Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu temmuzda düzenlenecek

Kayseri Erciyes A.Ş, ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu, dünya yarış literatüründe adından bahsettiriyor. Geçtiğimiz yaz pandemi sebebiyle iptal edilen ve tüm dünyadan koşu camiasının gözlerini Erciyes’e çeviren dağ koşusu 2-3 Temmuz 2021 tarihlerinde koşulacak.

Merkezi İsviçre’de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumu olan ITRA takviminde de yer alan Erciyes Dağ Maratonu ülkemizin en önemli koşu müsabakalarından birisi haline geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de önemli atletlerin katılacağı yarışlar 2 gün boyunca 64K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 4 farklı etapta düzenlenecek.

Çok özel bir kategori olan Vertical Kilometer (VK) yarışı Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor. 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı’da 2.350 metre’den başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3.360 metre irtifada finişe ulaşacak.

64K Erciyes Ultra Sky parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanıyor. 25K Trail Run ise 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor ve Hacılar Sarı Göl’e uzanıyor. 12K’da ise yarışmacılar Hacılar Kapı ve Tekir Kapı arasında koşarak 12 kilometre boyunca ter döküyor. Bu yarışlarda atletler uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes’te kıyasıya mücadele edecek. Kayseri’den ve tüm Türkiye’den amatör, profesyonel ve kendini test etmek isteyen sporcuların da katılım sağladığı bu muhteşem maratona internet üzerinden dileyen herkes kayıt yaptırabilecek.

Öte yandan organizasyon kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından tüm vatandaşların katılımı ile halk koşusu ve farklı yaş guruplarından çocukların katılacağı çocuk maratonu düzenlenecek.