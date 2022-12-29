57 ilden bin 650 sporcu altın madalya mücadelesi veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’nda 57 ilden 380 kulüp, bin 650 sporcu altın madalya mücadelesi veriyor. Öte yandan, ilk kez Para Karate Şampiyonası düzenlenirken, başarılı sporcuların İspanya veya Macaristan’da yapılacak organizasyonda değerlendirileceği belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılın son ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Şehir Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyona 57 ilden 380 kulüp katılım sağladı. Ayrıca, 786’sı kadın 864’ü erkek olmak üzere yaşları 14-21 arasında değişen toplam bin 650 sporcu altın madalya için ter döküyor. 30 Aralık Cuma günü sona erecek şampiyonada 3 yaş grubunda karateciler 6 tatamide 16’sı altın olmak üzere toplam 64 madalya için mücadele ediyor.

“Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

Açılış seremonisinde konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Şehrimizde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, sporun tüm branşlarına destekler sunuyoruz. Organizasyonda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tatamide üstün gayret gösteren kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

İlk kez Para Karate Şampiyonası düzenlendi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise organizasyonda önemli tarafın ilk kez Para Karate Şampiyonası’nın yapılması olduğuna dikkat çekti. Uğuz, karate ile engellerin aşıldığını vurgularken, şampiyonada derece yapan sporcuları İspanya ya da Macaristan’da yapılacak şampiyonada değerlendireceklerini belirtti.