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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 191.7 kilometrelik Manisa - Ayvalık etabının kazananı 4 saat 13 dakika 49 saniye ile Samuel Luke Welsford oldu.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 191.7 kilometrelik Manisa - Ayvalık etabının kazananı 4 saat 13 dakika 49 saniye ile Samuel Luke Welsford oldu.
Spor 14.04.2022, 15:11
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 191.7 kilometrelik Manisa - Ayvalık etabının kazananı 4 saat 13 dakika 49 saniye ile Samuel Luke Welsford oldu.