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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-İzmir etabı Jasper Philipsen’in

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabını Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen kazandı.

Spor 12.04.2022, 16:16
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-İzmir etabı Jasper Philipsen’in

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabını Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü gününde 121.8 kilometrelik Çeşme- İzmir etabı geçildi. Yarışa, 25 takımdan 162 bisikletçi katıldı.

Çeşme ilçesinde bulunan ve 1508 yılında 2. Bayezid tarafından inşa ettirilen Çeşme Kalesi’nden verilen start ile başlayan etap, Ildır’dan geçerek Karaburun yönüne devam etti. Ardından Çeşme-İzmir yoluna çıkan bisikletçiler, Urla kavşağından dönerek Güzelyalı yönüne gitti. Daha sonra İzmir’e giren sporcular, Karşıyaka İskelesi önünde finiş gördü.

Son bölümü sprinterlerin büyük mücadelesine sahne olan etabı 2 saat 35 dakika 19 saniyelik derecesiyle Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ilk sırada bitirdi.

Avustralya’nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves ikinci, Malezya takımı Global 6 Cycling’den İspanyol Miguel Fernandez Ruiz üçüncü oldu.

İlk 2 etabı ikinci sırada tamamlayan Philipsen, genel klasmanda liderliğini Kaden Alexander Groves’dan devraldı. 24 yaşındaki bisikletçi, Türkiye’deki 3. etap zaferini kazandı. Groves ise turda ilk gün üçüncü, ikinci gün birinci, üçüncü gün de ikinci olarak podyumda yer aldı.

Öte yandan, finişe 2.4 kilometre kala Yunuslar Kavşağı’nda 10 sporcunun karıştığı kaza meydana geldi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 4. etabında genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu Jasper Philipsen giyecek. Philipsen, sprint liderinin giydiği yeşil mayonun da sahibi oldu. Ancak turun 4. etabında yeşil mayoyu Groves taşıyacak. ABD’nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan, en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayoyu korudu.

Granigan, Türkiye güzellikleri adına verilen beyaz mayoyu ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden Ukraynalı Vitaliy Buts’a kaptırdı. Buts, mayo törenine Rusya’nın askeri müdahalede bulunduğu ülkesi Ukrayna’nın bayrağıyla çıktı.

3 günde 3 farklı lider

Turda üçüncü etap sonunda 3. kez genel klasman lideri değişti. İlk gün Belçika’nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, ikinci gün Groves, üçüncü gün ise Philipsen genel klasmanda liderliğe yükseldi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda yarın 152.1 kilometrelik İzmir- Manisa etabı geçilecek. Sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı’na tırmanacak.

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