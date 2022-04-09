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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Bodrum-Kuşadası etabıyla başlıyor. Tur öncesi son basın toplantısı Bodrum’da gerçekleştirildi.

Spor 09.04.2022, 15:03
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Bodrum-Kuşadası etabıyla başlıyor. Tur öncesi son basın toplantısı Bodrum’da gerçekleştirildi.

Dünyanın en önemli bisiklet takımlarından bazılarına ve dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Bodrum’dan İstanbul’a 8 günde 1303 kilometre mesafe kat edecek.

Ülkemizin en önemli spor tanıtım markalarından biri olan Tour of Türkiye’nin basın toplantısı ise T.C Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü - Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun katılımıyla Bodrum’da gerçekleştirildi.

“Organizasyonumuzun başarıyla geçmesini diliyorum”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü - Vali Bilal Şentürk, basın toplantısında şu şekilde konuştu:

“Uluslararası alanda çok büyük bir organizasyon olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 57.sini yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her bölgesinin kendine has güzellikleri mevcut. Doğasıyla, tarihiyle, geçmişiyle, doğal çeşitlilikleriyle çok özel bir yerdeyiz. Bu organizasyon, iki kıtayı birleştiren İstanbul’da sona erecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, iki kıtayı 2 noktadan birleştirdi. TUR’umuz da hem 1915 Çanakkale Köprüsü’nden hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hem de Avrasya Tüneli’nden geçecek. Tüm sporcular ve misafirlerimiz için çok farklı ve güzel bir tur olacak." ifadelerini kullandı.

Şentürk, Anadolu coğrafyasının tarih boyunda insanlığın cazibe merkezi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli olan şey paylaşılırken zorlanılır ancak bizim kültürümüz güzelliklerin paylaşıldıkça arttığını kabul ediyor. Üzüntüler ise paylaştıkça azalıyor. Bu güzelliklere ev sahipliği yapan ülkemizde her zaman uluslararası organizasyonlar düzenlemek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sporun hangi branşı olursa olsun hepsine çok ciddi destekleri var. Her alandaki destekleri hem sporculara hem de sportif altyapıya yönelik oldu. Son 10 yılda en küçük yerleşim yerlerinde bile daha önce olmayan sportif yatırımlar oldu. İnsanımız için her türlü sportif altyapıyı hazırlayıp onun en etkili şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu tesislerin hem kendi insanımız hem de uluslararası organizasyonlar tarafından tüm dünya ölçeğinde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle hem ülkemizin tanıtımına hem de ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sağlanacak."

Bilal Şentürk, tura birçok ülkeden sporcuların katılacağına değinerek, "Yeni Zelanda’dan dahi katılımcılar var. Dünyanın her yerinden bu güzellikleri yaşamaya gelen sporcular var. Bu organizasyonun her aşamasında başta Türkiye Bisiklet Federasyonumuz olmak üzere heyecanı görüyoruz. Devletimiz de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlıklarımızın, valilerimizin, belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın ve halkımızın sahiplendiği bir organizasyon oldu. Yarım yüzyılı geçti. Bundan sonra da daha geniş turlarla zenginleşmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

Tavlı: "Turun ilk etabına ev sahipliği yapmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz"

Sözlerine, "Muhteşem doğası, eşsiz koyları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın buluşma ve tercih noktası Muğla’mıza hoş geldiniz" diyerek başlayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabına Muğla olarak ev sahipliği yapmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Tavlı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her bölgesinde buram buram tarih kokan, tarihteki kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, antik çağlardan bu yana pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü Muğla’mız adeta bir açık hava müzesidir. İlimiz, pek çok ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına başarı ile ev sahipliği yapmakta. Muğla’da spor turizminin yaygınlaştırılması ve her türlü spor organizasyonun 4 mevsim yapılması için tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, odalarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla gereken desteğe hazırız. Muğla’mız muhteşem doğal güzellikleriyle bisiklet konusunda da dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olması için Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımızla omuz omuza çalışmaktayız. Bisikletle ilgili sürdürdüğümüz çalışmalarla Muğla’mız bisiklet şehri olmak ve Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’nda yer almak için emin adımlarla ilerlemekte."

Muğla’da antik kazılarla kültür turizminin hız kazandığını vurgulayan Vali Tavlı, "100’den fazla antik kente sahip Muğla’mızda şu anda 25’ten fazla kazı alanı var. Bununla kültür turizminin alt ve üst yapısının ihyasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu antik kentleri ayağa kaldırmakla turizmle birlikte olacak. Tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum’dan başlayacak. Turumuz, Muğla’nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına olanak sağlayacak" ifadelerini kullandı.

“Çok önemli bir organizasyona imza atacağız”

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak çok önemli bir organizasyona imza atacaklarını söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

“Hem katılımcı takımların düzeyini artıran hem de yenilenen etapları ile tüm dünyanın gözlerinin Türkiye’ye dönmesini sağlayacak organizasyonumuza desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımızı sunuyoruz.

57. yılında ‘Tarihe, Doğaya Saygı’ temasıyla gerçekleştireceğimiz organizasyonumuz için uluslararası tanıtımlarda ‘Tour of Türkiye’ markasını kullanacağız. Bu sayede uluslararası tanıtım gücümüzü artıracağız. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yarışımıza olan ilgisinden dolayı da çok mutlu ve gururluyuz. Tüm bu kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Yenilenen etaplarımız sayesinde dünyaca ünlü bisikletçilere 8 gün boyunca ülkemizin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri eşlik edecek. Ayrıca peloton hem ‘Mega Proje’ 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Avrupa ve Anadolu’yu pedallarıyla birbirine bağlayacak. 57. yılını yaşayacağımız organizasyonumuzda 1915 yılındaki Anzak Çıkarması’nı durduran 57. Alay şehitlerimize de saygı duruşunda bulunacağız. Edremit (Akçay) - Eceabat etabımızın finiş noktası 57. Alay’ın ebedi istirahatgahı olacak. Ayrıca yarışımızda Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelecek takım ve sporcuları da ağırlayarak sporun birleştirici gücüne hep birlikte vurgu yapacak, tarihi duyguları birlikte yaşayacağız."

“Caleb Ewan, Sam Bennet ve Nario Quintana gibi yıldız isimler yarışacak”

6 WorldTour, 12 Pro ve 7 Kıta takımının yer alacağı pelotonda üç büyük turda da etap kazanmış ‘Cep Herkülü’ Caleb Ewan ile 2017 yılında TUR’dan dört etap zaferiyle ayrılan ve yine en büyük bisiklet turlarında etap kazanan Sam Bennett’ın yanı sıra hem İtalya Turu’nu hem de İspanya Turu’nu kazanan Nairo Quintana gibi yıldız isimler de yer alacak.

Basın toplantısı sonrasında Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde hazırlanan “Filizlenme” konulu fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.

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