57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun basın toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 57.’si, ’Tarihe ve doğaya saygı’ temasıyla 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 57.’si düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun basın toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. 10 Nisan’da Bodrum’da başlayacak olan organizasyon, 1303 kilometre yol kat edildikten sonra 17 Nisan’da İstanbul’da sona erecek. Dünyanın önde gelen bisiklet takımlarının yanı sıra olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcuların yer alacağı turda 14 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu yer alacak. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye’de 12 Pro Takım ve 6 Kıta Takımı pelotonda mücadele verecek. 10 Nisan’da Bodrum-Kuşadası etabıyla başlayacak olan turun takvimi şu şekilde:

- 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

- 12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka)

- 13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

- 14 Nisan: Manisa - Ayvalık

- 15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57. Alay Şehitliği)

- 16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ

- 17 Nisan: İstanbul - İstanbul

Bilal Şentürk: “Dünyanın en iyilerini misafir ediyoruz”

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, 2 kıtayı birleştiren coğrafyanın tarihi ve iklimiyle muhteşem bir yer olduğuna dikkat çekerek, "İnsanlık tarihi boyunca en önemli medeniyetlerin kurulduğu ve yaşadığı topraklar olarak dünyanın her zaman ilgisini çektik. Bu ilginin bilgiyle bezenerek daha farklı zenginliklere vesile olmasını sağlayacak etkinlikler var. Doğa ve tarih turizminin yanında bir de spor turizmi var. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dünyada bu alandaki en iyileri misafir ediyoruz. Çok büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek. Ülkemizin farklı güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlaması, özellikle bisiklet sporunun tabanda karşılık bulması bakımından her yaşta insana hitap etmesiyle, sporun gelişimine katkı sağlayacak bu organizasyonun başarılı geçmesini diliyorum. Bu yıl Çanakkale Köprüsü ile çok özel bir parkur var. Çanakkale bizim tarihimiz açısından çok önemli bir şey. Vatanımıza art niyetle bakanlar için çok önemli bir savunma hattıydı. Ancak gönlünü bize açanları cömertçe, sevgiyle karşılayacağımız bir yer olacak. Bu organizasyon, Çanakkale Köprüsü’nden geçerek iki yakayı bisikletle birleştirilecek. Bu sene tur Bodrum’dan başlayıp İstanbul’da bitecek ama önümüzdeki yıllarda ülkemizin diğer yerlerinde de düzenleneceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Bünyamin Bozgeyik: “Spor turizminde tecrübemiz her geçen gün artıyor”

Türkiye’nin spordaki başarı çıtasının yükseldiğini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ise ülkenin tanıtımı açısından Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Tüm dünyada takip edilen, ilk yılından bu yana ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu bir kez daha düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sporda başarı çıtamız her geçen gün yükseliyor. Her gün daha fazla yeteneği sporla buluşturuyoruz. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy tesislerimiz, spor salonlarımız, kortlarımız, sahalarımız, pistlerimiz ve havuzlarımız yükseliyor. Spor turizmi ve organizasyonu anlamında kapasite, birikim ve tecrübelerimiz de her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 57 yıldır istikrarla, niteliği her geçen sene yükselerek düzenleniyor. Organizasyon 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaşacak. Vatanımızın eşsiz yerleri, canlı yayınlarda yine tüm dünyayı kendisine hayran bırakacak. Önceki organizasyonun sadece final özeti 52 milyon haneye ulaştı. Olağanüstü bir başarı mevcut. 57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 14 ülkeden 25 takım yer alacak. Dünyanın en iyileri, dünyanın en zorlu etaplarında pedal çevirecek. Biz de her sene olduğu gibi böylesine bir değer ortaya koyan bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için gurur duyacağız. Organizasyonun hayırlı olmasını ve yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emin Müftüoğlu: “Gelibolu Etabı; 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nde sona erecek”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 57.’si düzenlenecek olan bu organizasyonun Gelibolu etabının 57. Piyade Alayı Şehitliği’nde sona ereceğine dikkat çekerek, “Ülkemizin yüz akı organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turumuz öncesinde hazırlıklarımızda sona yaklaşmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulumuz ve teknik ekiplerimizin kapsamlı ve titiz şekilde hazırladığı parkurumuz, profesyonel takımlardan ve katılımcı bisikletçilerden çok olumlu yorumlar aldı. Bu doğrultuda gördüğümüz ilgiden ve katılımcı takımların kalitesinden çok mutluyuz. Bu yıl parkur rotalarımızı belirlerken hem ülkemizin tarihi zenginliklerine hem de doğal güzelliklerimize vurgu yapmaya özen gösterdik. Ayrıca bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan iki köprüden geçecek ve ülkemizin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekeceğiz. Bu yıl 57. kez düzenlenecek organizasyonun Gelibolu Etabı 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nde sona erecek. Bu sayede, bir asır önce 1915’te, Anzak Çıkarması’nı durdurması ve verdiği büyük kayıplarla efsaneleşmiş 57’nci Piyade Alayı’nı ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni anarken, bu toprakların ülkemiz için değerini spor vesilesiyle vurgulayacağımız tarihi bir etap olacak" diye konuştu.

Yarış Direktörü Mutlu Erçevik de bu yılın önceki yıllara göre daha zorlu etaplarda olacağını ve sprinterlerin nefes kesen yarışlara imza atacağını belirtti. Toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.