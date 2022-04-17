Son Dakika
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı’nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı’nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.
Spor 17.04.2022, 09:18
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı’nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.