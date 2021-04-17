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56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Marmaris - Turgutreis etabı start aldı

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabı için start verildi.

Spor 17.04.2021, 12:15
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56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Marmaris - Turgutreis etabı start aldı

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabı için start verildi.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 7. etabı Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından başlatıldı. 11 Nisan’da Kapadokya’da başlayan toplamda 8 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 7. etabında Marmaris’ten Turgutreis’e gidilecek.

Marmaris’ten saat 10.10’da yola çıkan bisikletçiler Bodrum Turgutreis’e kadar 180 kilometre pedal çevirecek.
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