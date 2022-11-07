53 yaşındaki sporcu 42 kilometrelik maratonu 2.’likle tamamladı

İstanbul’da bu yıl 44.’sü düzenlenen İstanbul Maratonunda Afyonkarahisarlı atlet Ayhan Duymuş; 50-54 yaş kategorisinde 42 kilometrelik maratonu 2.55’lik dereceyle 2.’likle tamamladı.

Dünyanın ve Avrupa’nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, 44’üncü kez düzenlendi. Dünyada bir kıtadan diğerine koşulan tek koşu olan 44. İstanbul Maratonu’nda Afyonkarahisar’ı temsilen 53 yaşındaki sporcu Ayhan Duymuş katıldı. Üstün performansıyla genel sıralamada 48. sırada yer alan Ayhan duymuş, 50-54 yaş kategorisinde ise dünya 2.’si olarak yarışı tamamladı.

Çok zorlu bir maraton olduğunu dile getiren 53 yaşındaki sporcu Ayhan Duymuş, “2. olarak memleketimi en iyi şekilde temsil ettim. Allah’a şükür biraz sakatlıklar yaşadık ama bu yarışta zor bir yarıştı. Tüm sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Bu zor koşuda mücadelelerinden dolayı kutluyorum saygı ve selamlıyorum. Tüm emeği geçen her kese teşekkür ediyorum" dedi.