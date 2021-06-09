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52 Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı

3. Lig takımı 52 Orduspor, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile anlaştı.

Spor 09.06.2021, 20:34
52 Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı

3. Lig takımı 52 Orduspor, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile anlaştı.

Yeni sezona hazırlanan ve genel kurulunu yapan 52 Orduspor, teknik direktör sorununu çözdü. Ordulu olan ve futbolculuk döneminde Orduspor’da top koşturan Cüneyt Tiryaki, Kulüp Başkanı Şükrü Bodur ile görüşmesinin ardından mor-beyazlı ekip ile anlaştı.

Tiryaki’nin yardımcılıklarına ise Zafer Ulusal, Ceyhun Elçiler ve Yalçın Arıkan getirildi.
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