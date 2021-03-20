52 Orduspor Başkanı’na ceza

Misli.com 3.Lig 4.Grup ekibi 52 Orduspor Futbol Kulübü’nde Başkan Şükrü Bodur, Karbel Karaköprü Belediyespor müsabakasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin 250 lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK’dan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi: ”52 Orduspor Futbol Kulübü Başkanı Şükrü Bodur’un, 10.03.2021 tarihinde oynanan 52 Orduspor FK-Karbel Karaköprü Belediye Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 6.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."