500 pehlivan kıyasıya mücadele edecek

Bu yıl 19. kez gerçekleştirilecek Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin tanıtım toplantısı Kocaeli’nin Derince ilçesinde gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin ev sahipliğini yaptığı 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında, Derince İshakçılar Er Meydanında gerçekleştirilecek. Sezonun son güreşleri olma özelliğini taşıyan organizasyonda 500’ün üzerinde sporcu farklı boylarda yağlı güreş yapacak. Birbirinden ünlü başpehlivanların mücadelesine sahne olacak güreşlerde, başpehlivanlık olabilmek için ise 50 isim ter dökecek. Yarışmalar 9 Eylül Cuma günü 13.30’da mehteran korteji ve kuran okunması ile başlayacak. Güreş camiası, sporseverler ve çok sayıda vatandaşın katılmasının beklendiği organizasyonun basın toplantısı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

"Taşköprü’de ecdat sporu olarak gelen yağlı güreşleri günümüzün şartlarında festivali dönüştürdük"

Yağlı güreşlere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Taşköprü’de ecdat sporu olarak gelen yağlı güreşleri günümüzün şartlarında festivali dönüştürdük. Bölgenin ihtiyacını Taşköprülüler Derneği üzerinden organizasyon ettik. Zaten orada yağlı güreşlerin yapılacağı güzel bir alan var. Bu alanı ve bölgeyi canlı tutarak her sene yapılacak hale getirdik. Üstünü kapatarak daha da kullanılacak hale getireceğiz bunu da sağ olsun büyükşehrimiz üstlendi. Bölgenin hemen yanında tarımsal kalkınma projemiz var. 19. Yağlı Pehlivan Güreşleri, hasat sonu festival olarak da adlandırılıyor, bizde o hasattın karşılığı olan mısır kurutma tesislerimizi, aspir yağı tesisimiz ve pastörize süt tesisimizin de bitimini inşallah bu yılsonuna kadar yapmış olacağız” dedi.

"Gönül ister ki Kocaeli’nin sporcuları kazansın”

Başkan Aygün, “Bölgemizin büyükşehrimizin takımı olan genç sporcu kardeşlerimizin bu konuda başarılı olmasını herkes istediği gibi bende arzu ederim ama sporda centilmenlik vardır kim kazanırsa onu tebrik etmek lazım. Gönül ister ki Kocaeli’nin sporcuları kazansın. Derince’de 14 dalda gençlere spor dalları açtık. Bunların içerisinde futbol, voleybol, basketbol, tenis gibi sporların yanı sıra salon sporları da var. Gençlik merkezlerini gelir gelmez yaptım. Abdullah Tayyip Olçok spor tesisini 30 dönüm alana kurduk. Burada hem gençlerimiz spor yapsın hem de ders çalışsın gibi bir kombine binayı da oluşturduk” diye konuştu.

Nedim Gürel: "Kendi saha ve seyircim önünde de birinci olup altın kemerin sahibi olmak istiyorum"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yağlı güreşçisi Nedim Gürel ise, “Pazar günü 19’uncu hasat festivali Derince Taşköprü Er Meydanında olacak. Türkiye’nin altın kemer almış ve üst düzey güreşçileri katılacak. 50’ye yakın güreşçi olacak bizim burada avantajımız, kendi saha ve seyircimiz tüm Kocaelililerin önünde güreşmek bizi motive edecek. İnşallah takım halinde ve bireysel olarak da katıldığım tüm turnuvalarda kürsünün en üst basamağına çıkmak için çabalıyorum. Kendi saha ve seyircim önünde de birinci olup altın kemerin sahibi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.