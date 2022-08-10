5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok ülkeden devlet adamının katılımıyla yapıldı.

Konya’nın ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında 5.’si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisi büyük bir coşkuya sahne oldu. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok devlet adamının katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde önce dünyaca ünlü müzisyen Maher Zain konser verdi. Daha sonra seremonide dansçılar ilk olarak 5. İslami Dayanışma Oyunları logosunun koreografisini sergiledi. Programda Anadolu’nun güzelliklerini anlatan dans koreografisi de sergilendi. Daha sonra İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit törenine katılarak stadyumu selamladı. Türkiye’de bayrağı tekvandocu Nafia Kuş ve Geleneksel Okçu Sena Keçici taşıdı. Ayrıca eski sporculardan Hülya Şenyurt, Nur Tatar, Yasemin Adar, Merve Çoban, Halil Mutlu, Hüseyin Özkan, Servet Tazegül, Mehmet Akif Pirim de İslami Dayanışma Oyunları bayrağını taşıdı. Ardından 37 yıl önce, 8 Mayıs 1985’te kurulan İslami Dayanışma Spor Federasyonu’nun bayrağı göndere çekildi. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yarışacak tüm sporcular adına paralimpik okçu Öznur Cüre ve hakemler adına bisiklet hakemi Serkan Karademir yemin etti.

Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun, kardeşliğin, birliğin ve dayanışmanın temsil edildiği oyunlara ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. 5. İslami Dayanışma Oyunları ile birlikte Konya’nın; 4 kıta, 56 ülkeden gelmiş 4 bin 200 sporcu ve 6 binden fazla katılımcıyla, 24 farklı spor branşına hizmet edecek 13 yarışma tesisiyle sporun başkenti olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İnşallah sadece şehrimize ve ülkemize değil, tüm İslam alemine yaraşır bir organizasyona imza atacağız. Biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece sportif etkinlik olmaktan öte anlamları var. Sporun birleştirici gücü böyle organizasyonlarda daha fazla ön plana çıkıyor. Ülkelerimiz arasında bağın ve kardeşliğin gelişmesine vesile oluyor. Zira yeryüzü bugün barış ve esenliğe, selamete, kardeşçe birbirinin hukukunu korumaya hasrettir. Hem oyunlar boyunca kullanılacak hem de oyunlardan sonra ülkemiz ve dünya sporcularına hizmet edecek muhteşem eserleri Konya’mıza ve ülkemize kazandırdık. Tüm dünyaya İslam ülkelerinin sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini gösterebilmenin gururunu yaşamaktayız. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021, unutulmayacak bir spor şöleni olacak. Bu oyunlarda mağlubiyet yok. Kaybeden yok. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda çok şampiyon çıkacak ama tek kazanan sevgi olacak, kardeşlik olacak, dostluk olacak. Spor, her zaman olduğu gibi yine dayanışmayı büyütecek. Konya’dan bütün dünyaya çağrımız, insanlığın özlemini duyduğu huzur ve barışa daha çok sahip çıkmak olacak” dedi.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal da, tek bir bayrak altında, daimi kardeşlik, büyük bir hedef etrafında buluştuklarını ifade etti. El-Faysal, "Bugün 5’incisi düzenlenen ve 24 farklı branşta olimpiyat oyuncularının da katılımıyla düzenlenen bu buluşmada 54 ülkeden kadın ve erkek sporcular yarışacaktır. Bu büyük buluşmaya katılan her sporcu gerçek rekabetin temiz yüzünü ve sahip olduğu büyük spor değerlerini ortaya koyacaktır’’ şeklinde konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ise, İslam ülkelerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu aktararak, ’’İslam ülkelerinin dayanışması ve bir araya gelmesi, insanların tanışması ve kaynaşması adına bu tür organizasyonlar önemli rol oynamaktadır. Yine aynı şekilde İslam İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin gençliği ve sporun ilerlemesine olan bağlılığının bir kanıtı olarak, aynı zamanda çok kültürlülüğü ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeye ve İslami coğrafyadaki insanları bir araya getirmek, İslami değerleri pekiştirmek adına önemli bir adım atmış olduk. Burada 4 bin sporcuyu bir araya getiren Türkiye’yi tebrik ediyor ve İslami dayanışmanın somut bir örneği olması nedeniyle dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında sayılan bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm emeği geçenleri tebrik etti ve oyunların hayırlı uğurlu olmasını dileyerek oyunları resmen başlattı. Tören dron ve ışık gösterilerinin ardından sona erdi.