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5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, 22.38’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, 22.38’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, 22.38’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Spor 15.08.2022, 19:17
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, 22.38’lik derecesiyle altın madalya kazandı.