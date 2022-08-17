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5. İslami Dayanışma Oyunları’nda eskrim flöre kadın takım finalinde, Alisa İsbir, İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen Güneş ve Almila Birçe Durukan’dan oluşan milli takım altın madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda eskrim flöre kadın takım finalinde, Alisa İsbir, İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen Güneş ve Almila Birçe Durukan’dan oluşan milli takım altın madalyanın sahibi oldu.

Spor 17.08.2022, 17:07
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda eskrim flöre kadın takım finalinde, Alisa İsbir, İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen Güneş ve Almila Birçe Durukan’dan oluşan milli takım altın madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda eskrim flöre kadın takım finalinde, Alisa İsbir, İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen Güneş ve Almila Birçe Durukan’dan oluşan milli takım altın madalyanın sahibi oldu.

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