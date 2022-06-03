5. Geleneksel FBİAD Topuk Yaylası etkinlikleri tamamlandı

Geleneksel 5. FBİAD Topuk Yaylası etkinlikleri tamamlandı.

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ‘Geleneksel Topuk Yaylası Etkinliği’, katılımcılara keyifli neşeli saatler yaşattı. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü başlayan ve içeriğinde doğa yürüyüşlerinden katılımcıların iştirak ettiği çeşitli turnuvalara, başta spor ve FBİAD’ın geleceği olmak üzere çok çeşitli oturumlardan katılımcılarla birlikte etkinliğe intikal eden çocuklara özel aktivitelere kadar birçok ek organizasyon da içeren ‘5. Topuk Yaylası Etkinliği’ süresince eğlenceli saatler yaşayan katılımcılarca büyük beğeni topladı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren FBİAD Başkanı Güven Güleşçe, FBİAD olarak Topuk Yaylası Etkinliği’ne çok büyük önem verdiklerini ifade ederek, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin kuruluş hikayesinin de Topuk Yaylası’nda başladığını da anımsattı.

Katılımcıların, etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını da kaydeden Güleşce, “Topuk Yaylası’nın, hem Fenerbahçe Spor Kulübü nezdinde, hem de derneğimiz FBİAD nazarında büyük bir önemi vardır. Bu tesis, dünyada eşi benzeri olmayan bir tesistir. Bu yıl 150’ye yakın katılımcı üyemiz ile burada hem eğlendik, hem de oturumlarla Fenerbahçemizi, FBİAD’ımızı, hedeflerimizi ve geleceğimizi konuştuk. Önümüzdeki yıl umarım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Ali Koç’un yapacağı yeni hamlelerle başarı gelecektir. Futbol takımımızın seneye şampiyonluk sevincini bize yaşatacağını düşünüyoruz. Biz de FBİAD olarak elimizden gelen tüm desteği kulübümüze sonuna kadar vermeye hazırız. Bizim için öncelikli ve önemli olan Fenerbahçe Spor Kulübü’dür, tek değerlimiz de Fenerbahçemizdir” ifadelerini kullandı.

Harun Erdenay: “Fenerbahçe’de yönetici olmak isterim”

Etkinlik katılımcılarından biri olan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan adaylarından Harun Erdenay, federasyon başkanlığı seçimlerine çok motive olmasına rağmen kazanamamasından dolayı üzgün ve birazda şaşkın olduğunu ifade ederek, “Bundan sonra güzel projeler olması halinde basketbol kulüplerinde görev alabilirim. Mesela, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, basketbol takımında da yönetici olarak görev almaktan onur duyarım. Fenerbahçe Basketbol Takımı, şu anda Vesely ve Nando De Colo’yu bırakmamalıdır. Yeni başarılar her zaman Fenerbahçe’nin onuru ve gururu olmuştur” diye konuştu.

Fevzi Layiç: “Anadolu kulüpleri ekonomik olarak bitik durumda”

Yine etkinlik katılımcılarından teknik adam Fevzi Layiç, Anadolu kulüplerinin futbol açısından sürekli kan kaybettiğini dile getirerek, “Uzun süredir Anadolu kulüplerinde çalıştım. 16 ayrı kulübü çalıştırdım. Yatırım ve destekler çok az, hatta yok seviyesinde. Bu yıl Malatyaspor ile zaman zaman 16, 17 yaş ortalaması ile maçlara çıkmak zorunda dahi kaldım. Durum hakikaten içler acısı ve kötü, daha da kötüye gidiyor” dedi.

Ömer Kaner: “Efsane kadro bir araya getirilmeli”

Etkinliğin bir diğer katılımcısı olan efsane 1988-1989 kadrosunda Todor Veselenoviç’in yardımcı antrenörü Ömer Kaner, “O kadronun tüm ekibi ile görüşüyorum. Misal geçen hafta, Tony Schumaer ile görüştüm. Tüm bu eski efsane kadro toplanıp, bir aktivite yapılırsa ne güzel olur. Tony Schumaer de aynı görüşte” şeklinde konuştu.

Elvir Baliç: “Türkiye’de takım çalıştırmak istiyorum”

Bir diğer oturumun konuğu Elvir Baliç ise, Türkiye’de herhangi bir kulüpte de göreve hazır olduğunu ve bu görevinde çok başarılı olacağına inancının tam olduğunu ifade ederek, “Deneyimime güveniyorum. Başarılı olacağıma inanıyorum. Fenerbahçe’nin de şu andaki kadrosu çok çok iyi. İsmail Kartal ile de devam edilmeliydi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.