banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...

5. Efes Ultra Maratonu başlıyor

‘Dünya Mirasını Koşarak Keşfet’ sloganıyla bu yıl 5.’si düzenlenen Efes Ultra Maratonu yarın başlıyor. 5, 12, 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik 6 parkuru bulunan maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu yıl 5’incisi yapılan maratonumuz Selçuk’u adım adım keşfetmek üzerine Buram buram tarih olduğunu bilerek, sporla, kültürün, tarihin ortaya çıktığı bir maraton” dedi. Başkan Sengel, tüm sporseverleri maratona davet etti.

Spor 18.03.2022, 16:07
5. Efes Ultra Maratonu başlıyor

‘Dünya Mirasını Koşarak Keşfet’ sloganıyla bu yıl 5.’si düzenlenen Efes Ultra Maratonu yarın başlıyor. 5, 12, 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik 6 parkuru bulunan maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu yıl 5’incisi yapılan maratonumuz Selçuk’u adım adım keşfetmek üzerine Buram buram tarih olduğunu bilerek, sporla, kültürün, tarihin ortaya çıktığı bir maraton” dedi. Başkan Sengel, tüm sporseverleri maratona davet etti.

’Dünya Mirasını Koşarak Keşfet’ sloganıyla 18-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 5’inci Efes Ultra Maratonu yarın başlıyor. Koşucuların Efes Selçuk’un kültürel ve tarihi zenginliklerini çeşitli parkurlarla keşfedeceği maratonda Başkan Sengel, herkese bu deneyimi yaşaması için katılım çağrısında bulundu.

2017 yılında yapılmaya başlanan Climboc Efes Ultra Maratonu, her yıl mart ayının ikinci haftası gerçekleştiriliyor. Bu yıl da 18-19 Mart tarihleri arasında ‘Dünya Mirasını Koşarak Keşfet’ sloganıyla düzenlenecek Efes Ultra Maratonu, yarın başlıyor. Bünyesinde 5, 12, 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik olmak üzere altı farklı parkuru bulunduran Efes Ultra Maratonu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kent içerisinde ve Selçuk’un patikalarında gerçekleştirilen bir arazi koşusu olarak göze çarpıyor. Yarın başlayacak maraton öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

“Bu kentin bütün değerlerinin ortaya çıkabildiği bir maraton”

Toplantıda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoglu Sengel, "Bu yıl 5’incisi yapılan maratonumuz Selçuk’u adım adım keşfetmek üzerine. Buram buram tarih olduğunu bilerek, sporla, kültürün, tarihin ortaya çıktığı bir maraton. Bu kentin bütün değerlerinin ortaya çıkabildiği bir maraton ve o yüzden çok keyif alıyoruz. Başkan olmanın ötesinde Efes Selçuk mücadelesi sınırlarında yetişmiş bir belediye başkanı olarak; bir sürü farklı noktaya temas edebilecek bir kenttesiniz. Kesintisiz 8600 yıllık bir kenttesiniz. Öyle bir şey ki çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçişe kadar bir arenanın içerisindesiniz ve bunu adım adım keşfediyorsunuz. Bir yerde koşunuzu yaparken aynı zamanda sağınızda biz endemik bitki ile ya da kum zambağı ile karşılıyorsunuz. Selçuk bir kadın kentidir. Bunun benim bir kadın belediye başkanı olmamla alakası yok. Amazonlardan, Kibeleden Artemisler, Meryem Analar Adım attığınız her yerde kadından iz bulacağınız bir kenttesiniz. Bu kenti içerisindeki bütün tarihe vakıf oluyor aynı zamanda sporunuzu yapıyorsunuz” diyerek tüm sporseverleri maratona katılmaya davet etti.

Başkan Sengel’den ‘Barış’ vurgusu

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle Rus ve Ukraynalı sporseverlerin bu sene yarışa katılamaması hakkında konuşan Başkan Sengel, “Keşke şu anda barış içerisinde bir dünya olsaydı da Ukraynalı ve Rus sporseverlerin hepsi buraya katılabilselerdi. Umut ediyoruz ki önümüzdeki sene daha büyük bir katılımla bunu gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sene barış yılı olmasını istediğimiz için 1 Eylül ve Efest noktasındaki festivalimizi ’Geçmişi hisset, geleceği keşfet, barış senin izinden gitsin’ adı altındaki başlıkla açacağız” ifadelerini kullandı.

5. Efes Ultra Maratonu Koordinatörü Ali Cem Aktaş ise her türlü koşucu için parkur organize ettiklerine vurgu yaparak her geçen yıl daha fazla kişiye temas ettiklerini söyledi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19