44. İstanbul Maratonu’nda kazananlar ödüllerini aldı

44. İstanbul Maratonu’nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu’nda heyecan 44. kez yaşandı. Koşuların ardından Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20’şer bin Dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 10’ar bin Dolar, üçüncüler de 6’şer bin Dolar ödül aldı.

Törenin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

“Kazanmaya konsantre oldum”

N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda birincilik ipini göğüsleyen Robert Kipkemboi yarışın ardından düşüncelerini paylaştı. Kenyalı atlet, “İyi bir yarıştı. Tempocu atlet başarılı iyi bir iş çıkardı. Parkur rekoru hedefliyordum ancak 30. kilometrelerde hava sıcaklığı arttı ve yalnızca kazanmaya odaklandım. Parkuru geçen deneyimlediğim ve zorlu bir final bölümü olduğunu biliyordum. Hazırlıklarımı da buna göre yapmıştım” diye konuştu.