44. İstanbul Maratonu sona erdi

44. İstanbul Maratonu’nu erkekler kategorisinde 2:10.18 derecesiyle Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2.25.54’lük derecesiyle birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu’nda heyecan 44. kez yaşandı. Kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çeken İstanbul Maratonu’nda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı.

42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapıldığı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 56 elit atlet ve toplamda 60 bin kişinin parkura çıktı. Altunizade’den başlayan etkinlikte katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Avrupa Kıtası’nda koşuyu tamamlandı. 42K yarışı Sultanahmet Meydanı’nda; 15K yarışı Yenikapı’da; 8K Halk Koşusu Dolmabahçe’de sona erdi.

Erkeklerde zafer Kenyalı Robert Kipkemboi’den

44. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde 2:10:18 derecesiyle Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazandı. 2:10:27 derecesiyle Bahreynli Marius Kimutai ikinci, 2:11:42 derecesiyle Kenyalı Sila Kiptoo üçüncü oldu.

Kadınlarda Etiyopyalı Sechale Dalasa kazandı

Kadınlar kategorisinde Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2.25.54’lük derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2:29:01 derecesiyle Etiyopyalı Melesech Tsegaye, üçüncü sırayı ise 2:31:38 derecesiyle Etiyopyalı Ethlemahu Sintayehu elde etti.

15 kilometre koşusu kadınlarda Türkiye damgası

15 kilometrede erkeklerde 46:11’lik derecesiyle Rus Rinas Akhmadeev birinci olurken, Türk atlet Mahdi Elzadeh ikinci, bir diğer Türk atlet Deniz Aydoğan üçüncü oldu. 15 kilometre koşusu kadınlarda ise Türk atletler damga vurdu. 1:02:25’lik derecesiyle Aslı Şerife Sertçelik ilk sırada gelirken, Burcu Aktaş ikinci, Ezgi Keskin üçüncü bitirdi.