44. İstanbul Maratonu - EK GÖRÜNTÜ

44. İstanbul Maratonu’nu erkekler kategorisinde 2:10.18 derecesiyle Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2.25.54’lük derecesiyle birinci oldu. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu’na 60 bin kişi katıldı.