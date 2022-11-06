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44. İstanbul Maratonu başladı
44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu’na 60 bin kişi katıldı.
Spor 06.11.2022, 09:32
44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu’na 60 bin kişi katıldı.
44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Paten yarışıyla başlayan koşuda, 2. start ise tekerlekli sandalye sporcuları için verildi. Elit kategorideki atletlerin startının verilmesinden sonra ise 8 kilometrelik halk koşusu başladı. 60 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği N Kolay İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu.