banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil

42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Yarı maratonun bu yılki mottosu “Dünyanın sana ihtiyacı var” oldu.

Spor 20.02.2022, 15:08
42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Yarı maratonun bu yılki mottosu “Dünyanın sana ihtiyacı var” oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, bu yıl ‘Dünyanın sana ihtiyacı var’ sloganı ile koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) önünden halk koşusu başladı. Ardından 10 km ve 21 km Yarı Maraton koşusu ile Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun startını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu birlikte verdi. Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve organizasyon yetkilileri de katılımcılar arasındaydı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesi yaptığı açıklamada, “Trabzon Uluslararası yarı maratonu gerçekten çok kadim bir yarış. Türkiye’de çok eskiden beri devam eden yarışlar arasında ve bu sene 42.’sini düzenliyoruz. Çok coşkulu, çok yüksek katılımlı, çok heyecanlı bir organizasyon ve yarış oldu. Biz de en başından beri takip ettik. Ben öncelikle bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Halk koşusuna katılan, 10 K’ya ve 21 K’ya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ve yine tabi bu yarışlarda derece yapan değerli sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

“Dünyanın sana ihtiyacı var”

Çevre dostu bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Biz Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, bir özelliğimiz var. Biz çevre dostu bir belediyeyiz. Bizim çevre hassasiyetimiz bütün hizmetlerimizde ilk planda gelir. Geçen yıl yaptığımız organizasyonda da yine bir mottomuz vardı. ‘Sıfır atık’ mottosuyla yapmıştık. Bu yıl yine önemli bir çevre sorununa işaret ediyoruz. İklim değişikliği ile mücadele Türkiye’nin de dünyanın da önümüzde ki on yıllarda en önemli meselelerinden bir tanesi. Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bu manada Paris Anlaşması’nı imzalayarak iklim değişikliği ile mücadelede belli taahhütlerde bulundu. İnşallah bu taahhütlerin yerine getirilmesi anlamında yerel yönetimler olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu sene ki mottomuz ‘Dünyanın sana ihtiyacı var’ iklim değişikliğiyle mücadelede bu manada ve su kaynaklarının azalmasına karşı mücadelede bir ciddi uyarı. Trabzon’dan güçlü bir şekilde güçlü bir ses olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye Trabzon’dan destek veriyoruz. Bu seneki mottomuzda bu nedenle bu oldu. Tekrar sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise “Ülkemizin ve dünyanın farklı coğrafyalarından ilimizde misafir ettiğimiz çok değerli sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Maratonun ardından törende dereceye giren sporculara madalyaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Trabzon yarı maratonda dereceye giren sporcular şu şekilde:

10K Erkekler koşusunda; Süleyman Bekmezci birinci, Ramazan Baştuğ ikinci, Abdullah Tuğluk üçüncü olurken, 10K kadınlar koşusunda; Fatma Arık birinci, Tuğba Akın ikinci, Marine Chokheli üçüncü oldu. 21K erkekler koşusunda; Ramazan Özdemir birinci, Ersin Tekal ikinci, Murat Emektar üçüncü oldu. 21K kadınlar koşusunda ise, Yayla Günen birinci, Fatma Karasu ikinci, Büşra Nur Koku üçüncü olarak tamamladı.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Beşiktaş 26 41
6. Alanyaspor 25 40
7. Fenerbahçe 25 40
8. Hatayspor 25 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. Samsunspor 24 39
7. İstanbulspor 23 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 23 37
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Atletico Madrid 25 42
5. Villarreal 25 39
6. Barcelona 23 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 23 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14