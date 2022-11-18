41 yaşındaki İbrahim Öztürk, Altay’ı sırtlıyor

Altay’ın 41 yaşındaki savunmacısı İbrahim Öztürk, siyah-beyazlı ekibi hem savunma hem de skora katkı anlamında sırtlamaya devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altay’ın 41 yaşındaki defans oyuncusu İbrahim Öztürk, bu sezon siyah-beyazlı ekibin tüm maçlarında forma giyme başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, sadece Bandırmaspor karşısında maçın 62. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Altay’da şu ana kadar alabileceği 1170 dakikanın 1142’sini aldı. Öztürk, takımının savunmadaki en istikrarlı oyuncusu olurken, skora verdiği katkılarla da kritik bir rol oynuyor. Ligin 4. haftasında Adanaspor karşısında takımını öne geçiren golü atmasına rağmen; Altay sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

İbrahim Öztürk, bu sezonki ikinci golünü de bir İzmir derbisinde kaydetti. 41 yaşındaki oyuncu, Altınordu karşısında takımını yine öne geçiren golü atmıştı ve Altay’ın kritik bir 3 puanla sahadan ayrılmasına yardımcı olmuştu.

Öte yandan İbrahim Öztürk, bu sezon 2 gol atarak, 8 gollü Marco Paixao’nun ardından Altay’ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.