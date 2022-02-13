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41 yaşında yeşil sahalara dönen Yattara, gençlere taş çıkardı

Sahalara 5 yıl aradan sonra 41 yaşında 61 numaralı forma ile yeşil sahalara geri dönen İbrahima Yattara, “Burada olmak enteresan bir şey ama amatörde Türk futbolunun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum” dedi.

Spor 13.02.2022, 15:31
41 yaşında yeşil sahalara dönen Yattara, gençlere taş çıkardı

Sahalara 5 yıl aradan sonra 41 yaşında 61 numaralı forma ile yeşil sahalara geri dönen İbrahima Yattara, “Burada olmak enteresan bir şey ama amatörde Türk futbolunun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum” dedi.

Türkiye’de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, 5 yıl aradan sonra 61 numaralı Yeşil Çivril Belediyespor forması ile sahalara döndü. Yeşil Çivril Belediyespor’un evinde ağırladığı Denizli Yıldızspor maçı için Denizli’ye gelen Yattara, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Maçtan önce taraftarla üçlü çektiren tecrübeli futbolcu, ısındıktan sonra 60. dakikada oyuna girdi. Oynadığı futbolla gençlere taş çıkaran Yattara, 1-0’lık galibiyeti takım arkadaşları ve taraftarlarla kutladı. Fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, maçın ardından sahada yoğunluk oluşturdu. Yattara yaptığı konuşmada ise Türk amatörün gelişmesi için oynadığını söyledi.

“Böyle bir proje için mutluyum ve ilk maçıma çıkacağım”

Gençlerin profesyonel kişiyle oynadığında motive olabileceğini belirten Yattara, “Burada olmak enteresan bir şey ama amatörde Türk futbolunun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum. Bence çok güzel bir şey. Amatör futbolcular hayatında profesyonel futbolcularla oynaması belki hayalidir. Ondan dolayı ben bu proje için buraya geldim. Biraz onlar da beni görsün, benimle oynasın. Belki bu şekilde oyunculara motive olabilirim. Böyle bir proje için mutluyum ve ilk maçıma çıkacağım. Destek için buraya geldim. Bu proje inşallah güzel bir şey olacak. Ben buradayım inşallah kazanacağım, başkan için geldim ve güzel bir şey. Destek için geldim burada ve para konuşması olmadı. Ben futbolu çok özledim” dedi.

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