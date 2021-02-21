41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası bu yıl ‘Umuda Koş’ sloganı ile korona virüsle mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) önünden halk koşusu başladı. Ardından 10 km ve 21 km Yarı Maraton ile Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun startını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve organizasyon yetkilileri de katılımcılar arasındaydı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesi yaptığı açıklamada, “Bu güzel organizasyon için Trabzon’da sporcularımızla bir aradayız. Bugün hem Trabzon’dan hem ülkemizin çeşitli bölgelerinden hem de çok çeşitli dünya ülkelerinden çok kıymetli sporcularımız var. Trabzon Yarı Maratonu çok uzun zamandan beri süregelen ve hiçbir zaman kesintiye uğramamış bir yarı maraton. Bu sene 41.’sini düzenliyoruz. Pandemi şartlarına ve kurallarına uygun olarak bu sene de kesintiye uğratmadık. Çok da güzel, katılımı gayet iyi, coşkulu bir organizasyon başlangıcı yaptık. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. 41. yılımız adeta nazar boncuğu gibi. İnşallah nice 41 yıllarda Trabzon’da bu maraton geleneksel şekilde sürdürülür” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu, “Bu seneyi bize göre biraz daha kıymetli kılan ise maratonumuzu sağlık çalışanlarımıza ithaf etmemiz oldu. Bu süreçte cansiparane görev yapan ve birçok şehit verdiğimiz sağlık camiamızın bu özverisinin bu maratonla da gündeme getirilmesini ve bir anlamda da tekrar tescillenmesini arzu ettik. Bütün sağlık çalışanlarımıza gayretlerinden ve fedakarca çalışmalarından dolayı bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum. Başta sağlık çalışanı şehitlerimiz olmak üzere pandemi sürecinde vefat eden tüm vatandaşlarımızı da rahmetle yad ediyorum. İnşallah çok daha güzel zamanlarda Trabzon’da çok daha normal şartlar altında bu maratonu birlikte yapmayı ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, “Ülkemizin ve dünyanın farklı coğrafyalarından ilimizde misafir ettiğimiz çok değerli sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu yıl 41.’sini düzenlediğimiz Uluslararası Trabzon Yarı Maratonumuza 41 kere maşallah dileklerimi iletiyorum” cümlelerine yer verdi.