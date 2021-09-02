41 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Manisa FK’da yeni yönetim tanıtıldı

MANİSA (İHA) – Son oynadığı liglerde 41 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen TFF 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nün yeni yönetim kurulu törenle tanıtıldı.

TFF 2. Lig 2019-2020 sezonun 26. haftasında Pendikspor’a kaybettikten sonra bir daha yenilgi yüzü görmeyen ve 2020-2021 sezonunda 36 haftalık lig serüvenini namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lig’e yükselen Manisa FK 1. Lig’in ilk 3 haftasında da 3 galibiyet alarak kırılması zor bir rekora doğru koşuyor. 41 haftadır lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü’nün yeni yönetim kurulu, kulübün Halil Onultmak Tesislerinde düzenlenen törenle tanıtıldı. Törende konuşan Manisa FK Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan, “Manisa FK’yı hayal ettiğimiz noktaya nasıl getireceğimiz konusunda ilk adımı yönetim kurulu olarak hep birlikte inşallah atacağız. Manisa Futbol Kulübü belli bir yere geldi, iyi de gidiyor, iyi de gitmeye devam edecek. Bu kulübün olmazsa olmazı devamlılık ve istikrar. Biz bunu gösteriyoruz. İyi başladık, iyi gidiyoruz ama sabırlı olmamız lazım. Belki bu sene olmayabilir, olması için her şeyimizi ortaya koyacağız. Olmasa da bu kulüp devam edecek. Aynı şekilde hedefleri, hayalleri olacak” dedi.

“Biz Manisa’da futbolu boş bırakamazdık”

Geçmişten bugüne Manisaspor ile yaşanan kriz hakkındaki soruyu yanıtlayan Aktan, “Biz Manisa’da futbolu boş bırakamazdık. Bu noktada biz kendimizi tam ifade edemedik. Etsek de o zamanki tarihe göre kabul görmeyeceğinin farkındaydık. Biz burada siyasetin ‘s’sini geçirmedik. Siyasetle ilgili hiçbir şey yapmadık. Sadece destek almaya çalıştık. Manisa Futbol Kulübü bir açılım yapacaktır. Biz bunu halka mal edeceğiz. Manisa FK’nın hisseleri bende duruyor ama önümüzdeki dönemde hem Manisa FK’nın markalaşması için hem de bir yere geldikten sonra yavaş yavaş bu kulübü Manisa’mıza mal edeceğiz. Bu kulüp Manisa’nın kulübü. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Halka, Manisa’ya her yere açılacağız. Biz Manisa’nın dışında Türkiye’ye açılmış durumdayız. Burada gerçekten çok güzel bir çizgimiz var. Bu çizgiyi içeride de devam ettirmemiz lazım. Manisa ismini taşıyoruz. Birliktelik ve beraberliği sporla ancak sağlayabilirsiniz. Sporun dışında çok zor. Hatalarımız olacaktır, başarısızlıklar olacaktır. Futbolda sürekli başarı olmaz. Dünyada hiçbir kulüpte bu yoktur. Eleştiriler, açık arayan, çomak sokmak isteyen olacaktır. Bu sadece Manisa’da değil, bütün Türkiye ve dünyada olan şeyler ama biz ne yaptığımızı bilirsek, ayağımızı yorganına göre uzatırsak, uçup kaçmazsak, borçlandırmazsak, futbolun ana nüvesini gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmezsek olmaz. Bunları biz biliyor ve farkındayız. Yavaş yavaş üstüne koyarak gideceğiz. Doğru bildiğimizi yapıyoruz. Bazen hatalı işler de yapıyor olabiliriz ama en azından niyetimiz kötü değil. Yanlış yapmıyoruz en azından. O açıdan bazı şeylere zaman gerekiyor. Geçmişten bugünümüze geldiğimizde bu kulüp bir mesafe kat etmiş. Birçok kez yalnız kalmasına rağmen biz bu iradeyi gösterdik. Şimdi bu iradeyi biz asıl olan Manisa halkına iade etmek istiyoruz. Çünkü tek başınıza bir anlam ifade etmez. Taraftarınız olmadığında, aidiyetiniz olmadığında bir yere kadar gidebilirsiniz. Ben bir yere kadar bir şey yapabilirim. Biz bunun farkındayız. Tek başına hiçbir şey olmaz. Biz bu durumu Manisa’ya anlatarak yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İkinci yarının son maçları 19 Mayıs’ta oynanabilir

Bu sezon maçlarını Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayarak başlayan Manisa FK’nın, ikinci yarı maçlarının bir bölümünü Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynayabileceğini belirten Aktan, “19 Mayıs Stadı’nı geniş kapsamlı bir onarımdan geçirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız iyi bir bütçe ayırmış. İhale günü de alındı. Eğer bir aksilik olmazsa ikinci yarının belli bir bölümünü burada oynama ihtimalimiz var” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu: “Başkan Vekili Engin Anlı, Hüseyin Hasacar, Ali Uçak, Kadir Murat Çam, Özcan Nalbantlar, Kürşat Aydın, Ahmet Karadağ, Ali Zafer İksir, Tanju Balatlı, Erdem Özkan, Akın Sadettin Gezgin, Seyit Ali Özmen, Ali Arslan, Murat Taşkıran”