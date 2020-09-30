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4. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Spor 30.09.2020, 12:29
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4. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte ligin 4. haftasında görev alacak hakemler:

2 Ekim Cuma

20.00 MKE Ankaragücü- Kayserispor: Bahattin Şimiek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-FT. Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 M.Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-F.Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar

13.30 Y.Denizlispor-İH.Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 A.Alanyaspor -A.Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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8. Fenerbahçe 3 5
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11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
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9. Akhisar Bld.Spor 3 4
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