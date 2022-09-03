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4 Eylül Stadyumu’nda maça taraftar ilgi göstermedi
DG Sivasspor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.
Spor 03.09.2022, 20:15
DG Sivasspor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.
Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Erzurumspor
|4
|3
|15. Rizespor
|2
|2
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. Tottenham
|6
|14
|3. M.City
|5
|13
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|6
|9
|6. Brentford
|6
|9
|7. M. United
|5
|9
|8. Leeds United
|6
|8
|9. Fulham
|6
|8
|10. Newcastle
|6
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Chelsea
|6
|7
|13. West Ham United
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Nottingham Forest
|6
|5
|17. Bournemouth
|6
|5
|18. Everton
|6
|4
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Real Betis
|4
|9
|3. Atletico Madrid
|4
|9
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|7
|6. Villarreal
|3
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|4
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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