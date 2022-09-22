4. Dünya Göçebe Oyunları’nın lansmanı Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik’te gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları ile ilgili bilgi verdi. 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun oyunlara katılacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Tüm ziyaretçiler için de eşsiz bir deneyim olacak” dedi.

Bursa İznik’te 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın lansmanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Lansmana, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili ve Dünya Oyunları Komite Başkanı Hakan Kazancı, Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan, genel yayın yönetmenleri, iş adamları, spor dünyasından isimler ve basın mensupları katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Dünya Göçebe Oyunları’nın tanıtım filmi yayınlandı. Daha sonra organizasyonun maskotu yavrukurt “Ötüken” tanıtıldı.

Bakan Kasapoğlu: “Göçebe oyunları tarihi açısından bir milat olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasında, “Türkiye spor organizasyonları noktasında en güçlü bir organizasyonu gerçekleştirme, en sıcak şekilde ev sahipliği yapma noktasında artık destinasyon olarak da bir marka. Sadece geçtiğimizde pandemiye rağmen 170’ten fazla uluslararası spor organizasyonları düzenledik. Bununla birlikte 2022 yılını sporla dolu bir yıl olarak hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Konya’da 55 İslam ülkesini bir araya getirdik. İslam Oyunları tarihinin en güçlü ve en birleştirici, çıtası en yukarıda olan bir buluşması oldu. Bununla birlikte bu ay gerçekleştireceğimiz 4. Dünya Göçebe Oyunları da göçebe oyunları tarihi açısından bir milat olacak. Burada da Türkiye olarak çıtayı en yukarıya taşıyacağız” dedi.

“102 ülke 3 binden fazla sporcu katılacak”

Etkinlikle ilgili bilgi veren Bakan Kasapoğlu, “Sporun birleştiriciliği anlamında 102 ülkeden 3 binden fazla sporcu katılacak. Sporun birleştiriciliği yönünü ve Türkiye’nin bu anlamdaki kuşatıcılığını bizlere göstermesi apayrı bir mutluluk vesilesi. Biz, bu birlikteliği, İznik’teki buluşmamızı sadece bir spor organizasyonundan ibaret görmüyoruz. Biz bu buluşmayı tarih, kültür ve değerler açısından çok güçlü bir ortak paydası olan toplulukları milletleri birleştiren bir dayanışma ruhu olarak görüyoruz” cümlelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının devamında, “4. Dünya Göçebe Oyunları elbette hem unutulmaz onlara sahne olacak hem de buraya gelen tüm misafirler bu hatıraları yanlarında götürecekler. Türkiye’deki inşa edecekleri dostlukları ve kardeşlikleri yarınlara taşımış olacaklar. O anlamda hem bir spor organizasyonu, hem bir bütünleşme vesilesi, yarınlara taşınacak önemli anıların da mekanı olacak. Aynı zamanda geleneksel sahne sanatları, diğer sanatlar olsun, gastronomi anlamında da bir sahne ortaya konacak. Tüm ziyaretçiler içinde eşsiz bir deneyim olacak” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan: "Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, “Dünya Göçebe Oyunları 2014 yılında ilki Kırgızistan’da Türk Devletler Teşkilatı’nın devlet başkanları düzeyinde aldığı bir kararla yapılan, daha sonra da 2016 ve 2018 yıllarında Kırgızistan’da ikincisi ve üçüncüsü düzenlenen dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak 2015 yılından beri 2016 ve 2018 yıllarında Dünya Göçebe Oyunları’na organizasyon partneri olarak destek verdik. Kurulduğumuz 2015 yılından beri dünyada geleneksel sporlar alanında en büyük çatı kuruluş olma özelliğimizi güçlendirdik” dedi.