4 büyük kulüpten TFF’ye geçmiş olsun mesajı

Spor Toto Süper Lig’in 4 büyük kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, TFF’ye yapılan saldırıyı kınadı.

Kulüplerin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

Fenerbahçe: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz.

Galatasaray: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş: Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor,, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.