4 büyük kulübün başkanları Habertürk TV'de bir araya geliyor!
Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşiyor. 4 büyük kulübün başkanları ilk kez Habertürk'te bir araya geliyor. Serap Belet soracak; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yanıtlayacak. Tarihi buluşma bu akşam 22.00'de canlı yayınla Habertürk TV'de gerçekleşecek
4 büyük kulübün başkanı Habertürk Tv'de bir araya geliyor! Bu akşam 22.00'de canlı yayınlanacak programda Serap Belet soracak; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yanıtlayacak.
Türk futbolunun sorunları, kulüplerin talepleri, yayıncı kuruluşla yaşanan sorunları, yabancı oyuncu sınırı, kulüplerin hakemlerle ilgili şikayetleri, transfer limitleri, gelirler ve vergi kesintileri masaya yatırılacak. Kulüplerin talepleri gerçekleşmezse maçlar oynanmayacak mı sorusuna yanıt aranacak.
Türk televizyonlarında bir ilk????????Dört Büyük Kulübün Başkanları Habertürk TV'de⬇️#HabertürkÖzel'de bugün 22:00'de @SerapBelet soruyor; @Besiktas Başkanı @AhmetNCebi, @Fenerbahce Başkanı Ali Koç, @GalatasaraySK Başkanı @burakelmas_tr ve @Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yanıtlıyor pic.twitter.com/iZYnBgpB4n— Habertürk TV (@HaberturkTV) July 13, 2021