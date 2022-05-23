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38 hafta sonunda Süper Lig böyle şekillendi

2022 sezonu tamamlandı. 38 hafta sonunda Trabzonspor ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesi alırken; Konyaspor ile Başakşehir Konferans Ligi ön eleme turunda mücadele edecek. Önümüzdeki hafta Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanan ekip ise Avrupa Ligi bileti elde edecek.

Spor 23.05.2022, 10:40
38 hafta sonunda Süper Lig böyle şekillendi

2022 sezonu tamamlandı. 38 hafta sonunda Trabzonspor ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesi alırken; Konyaspor ile Başakşehir Konferans Ligi ön eleme turunda mücadele edecek. Önümüzdeki hafta Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanan ekip ise Avrupa Ligi bileti elde edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında oynanan 10 maçta toplam 37 gol atıldı. 5 ev sahibi ekibin kazandığı haftada, 3 deplasman takımı sahadan 3 puanla ayrılırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Şampiyonluğunu 3 hafta önce ilan eden Trabzonspor, sezonu Başakşehir deplasmanında 3-1’lik mağlubiyetle kapattı. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle Konferans Ligi bileti alırken, sezonu da 8 maçlık yenilmezlik serisiyle kapattı.

Fenerbahçe farklı kazandı

Sezonu 73 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, konuk olduğu Yeni Malatyaspor’u 5-0’la geçerken, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu süreçte 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, son 5 dış saha maçında 21 gol kaydetti.

Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa’da yok

Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanan bir diğer takım ise Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlılar, sezonun son maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve 68 puanla ligi tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından iç sahada oynadığı son 3 maçta 7 puan kaybederken, sezonu da 50 puanla 6. sırada tamamladı. Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son haftalarda inişli-çıkışlı grafik sergileyen Torrent’in öğrencileri, sezonu 52 puanla 13. sırada ve eksi 2 averajla kapattı.

Adanaspor’da Balotelli tarihe geçti

Adana Demirspor, sahasında ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Göztepe’yi 7-0 yenerken, İtalyan yıldız Mario Balotelli 5 gole imza attı. Fenerbahçeli Alex de Souza’nın 2011 yılında Ankaragücü ağlarına bıraktığı 5 golün ardından bunu başaran ilk isim olan Balotelli, sezonu da 18 golle kapattı.

Düşenler mağlubiyetle veda etti

Bu sezon 4 takımın düştüğü Süper Lig’de 36 puanlı Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’ya 2-0 kaybederken, Altay ise evinde Kasımpaşa’ya 4-2 mağlup oldu. Bir diğer İzmir ekibi Göztepe, sezonun en ağır yenilgilerinden birini Adana’da 7-0 ile yaşarken, sezonu da 28 puanda bitirdi. Ligin dibinde yer alan ve son maçta Fenerbahçe’ye 5-0 yenilen Yeni Malatyaspor, bu mağlubiyetle birlikte üst üste 10. mağlubiyetini aldı.

Gol kralı Umut Bozok oldu

Sezonu 53 puanla 11. sırada kapatan Kasımpaşa, 67 golle (Alanyaspor ile birlikte) ligin en golcü 3. takımı olurken, Umut Bozok attığı 20 golle hem takımına önemli katkı sağladı hem de gol krallığını zirvede tamamladı. Mario Balotelli ile Hataysporlu Ayoub El Kaabi’nin 18, Çaykur Rizespor’un forveti Joel Pohjanpalo’nun da 16 golü bulunuyor. Trabzonspor’un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius ile Fenerbahçeli milli forvet Serdar Dursun da sezonu 15 golle bitiren isimler oldu.

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
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1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
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6. Eyüpspor 36 57
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8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
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2. Liverpool 38 92
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