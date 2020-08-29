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30 Ağustos Federasyon Kupası’nda Birinci Gün Tamamlandı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU’NUN FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN 30 AĞUSTOS FEDERASYON KUPASI, İSTANBUL SİLİVRİ’DE YER ALAN MARMARA GOLF SAHASI’NDA BAŞLADI. BİRİNCİ GÜN SONUNDA DERECEYE GİREN GOLFÇÜLER DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİYLE KUPALARINI ALDILAR.

Spor 29.08.2020, 20:04
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30 Ağustos Federasyon Kupası’nda Birinci Gün Tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 30 Ağustos Federasyon Kupası, İstanbul Silivri’de yer alan Marmara Golf Sahası’nda başladı. Birinci gün sonunda dereceye giren golfçüler düzenlenen ödül töreniyle kupalarını aldılar.

29-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Silivri’de yer alan Marmara Golf Sahası’nda yapılan turnuvanın ilk gününde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İGK, İGGA, Kuşadası Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü, Serik BGA, Bahçeşehir GJK, Marmara Golf Kulübü, Atayurt S.K., Başkent Golf S.K, Moda Golf Kulübü’nden ve ferdi lisanslı 98 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde sahaya 18 yaş ve altı sporcular çıktı. Oynanılan müsabakanın sonunda erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Arda Gülveren 41 stableford skorla birinci, Ateş Yılmaz 36 stableford skorla ikinci, Serik BGA’dan Yılmaz Batan aynı (36) stableford skorla üçüncü, genç kızlar A kategorisinde İGGA’dan Hazal Asya Şahin 45 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Mira İçgören 42 stableford skorla ikinci, İGGA’dan Ilgın Zeynep Denizci 41 stableford skorla üçüncü, erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Tibet Filiz 46 stableford skorla birinci, İGGA’dan Efehan Eriş 42 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Mert Karabıyık 4o stableford skorla üçüncü, genç kızlar B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Alya Mahmuti 49 stableford skorla birinci, İGGA’dan Elif Sude Albayrak 43 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Almina Erdoğan 41 stableford skorla üçüncü oldu.

Minik erkekler A kategorisinde Klassis Golf Kulübü sporcularından Ali Kenan Yener 22 stableford skorla birinci, Musa Tan aynı skorla (22) ikinci, Eymen Çetin 21 stableford skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde yine Klassis Golf Kulübü’nden Kübra Tan 26 stableford skorla birinci, Beren Çetin 23 stableford skorla ikinci, Atayurt S.K’dan Hatice Serra Çakır 19 stableford skorla üçüncü, Minik erkekler B kategorisinde Moda Golf Kulübü’nden Ömer Kodakoğlu 23 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Ömer Esin Bilgin 21 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Ateş Yıldırım 20 stableford skorla üçüncü oldu.

30 Ağustos Federasyon Kupası’nda 19 yaş ve üstü oyuncular yarın sahaya çıkacak. Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek.

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