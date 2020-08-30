banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı
94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı
Salgın sonrası ilk turist gemisi Kuşadası Limanı'na yanaştı
Salgın sonrası ilk turist gemisi Kuşadası Limanı'na yanaştı
Karamollaoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Karamollaoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Megakent İstanbul kırmızı beyaza büründü
Megakent İstanbul kırmızı beyaza büründü

30 Ağustos Federasyon Kupası Şampiyonu: Ilgın Zeynep Denizci

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU’NUN FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN, 30 AĞUSTOS FEDERASYON KUPASI, İSTANBUL SİLİVRİ’DE YER ALAN MARMARA GOLF SAHASI’NDA YAPILDI. İKİ GÜN SÜREN ORGANİZASYONDA, TOPLAMDA 19 KULÜPTEN, BİRİNCİ GÜN 98, İKİNCİ GÜN 84 OYUNCU SAHAYA ÇIKTI. DÜZENLENEN MÜSABAKALAR SONUNDA 30 AĞUSTOS FEDERASYON KUPASI ŞAMPİYONU 71 (-1) GROSS SKORLA ILGIN ZEYNEP DENİZCİ OLDU.

Spor 30.08.2020, 19:20
3
30 Ağustos Federasyon Kupası Şampiyonu: Ilgın Zeynep Denizci

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan, 30 Ağustos Federasyon Kupası, İstanbul Silivri’de yer alan Marmara Golf Sahası’nda yapıldı. İki gün süren organizasyonda, toplamda 19 kulüpten, birinci gün 98, ikinci gün 84 oyuncu sahaya çıktı. Düzenlenen müsabakalar sonunda 30 Ağustos Federasyon Kupası şampiyonu 71 (-1) gross skorla Ilgın Zeynep Denizci oldu.

İstanbul Silivri’de 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnuvanın ikinci gününde National AGGA, Taurus Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İGK, İGGA, Ataşehir Golf Kulübü, Serik BGA, Marmara Golf Kulübü’nden ve ferdi lisanslı 84 sporcu katıldı. Turnuvanın ikinci gününde sahaya 19 yaş ve üstü sporcular çıktı. Organizasyon saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’yla başladı. Oynanılan müsabakanın sonunda erkekler A kategorisinde İGK sporcularından Bertan Gürkan 40 stableford skorla birinci, Engin Taviloğlu 38 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Doruk Özdemir aynı (38) stableford skorla üçüncü, erkekler B kategorisinde İGK sporcularından Selahaddin Çankaya 44 stableford skorla birinci, Selim Berkol 43 stableford skorla ikinci, Kuşadası Golf Kulübü’nden Bora Kocaoğlu 41 stableford skorla üçüncü, erkekler C kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Cüneyt Sapmaz 40 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Volkan Büyük 39 stableford skorla ikinci, İGK’dan Murat Bayrak 38 stableford skorla üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ataşehir Golf Kulübü’nden Klaudia Sapmaz Szibilla 44 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü sporcularından Şefika Kırçuval 39 stableford skorla ikinci, Nazlı Yıldız 38 stableford skorla üçüncü sırada müsabakayı tamamladı. Gross kategoride erkeklerde National AGGA’dan Taner Yamaç 72 (par) gross skorla, genç kızlarda İGGA’dan Ilgın Zeynep Denizci 71 (-1) gross skorla birinci oldu. Ilgın Zeynep Denizci elde ettiği bu skorla aynı zamanda 30 Ağustos Federasyon Kupası’nın şampiyonu oldu ve Federasyon Kupası’nın üzerine adını yazdırdı. Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Ergüder, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, Klassis Golf Kulübü Başkanı Cavit Yıldız ve Klassis Golf Kulübü Onursal Başkanı Serdar Candar verdi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2020
İmsak 04:51
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:48
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25