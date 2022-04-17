3. Uluslararası Maraton İzmir’de büyük heyecan başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 3.’sünü düzenlediği, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir bir dünya için belirlediği küresel amaçlar doğrultusunda koşulacak Maraton İzmir’de büyük heyecanın startı verildi. Atletler, 10 ve 42 kilometrelik yarışta kıyasıya mücadele edecek.

43 farklı ülkeden 552 yabancının ter dökeceği ve Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye’nin en hızlı maratonu Maraton İzmir’de start verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üçüncüsünü düzenlediği Maraton İzmir’de atletler, saat 08.00 itibariyle Şair Eşref Bulvarındaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden koşuya başladı. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesine gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak sporcular, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

4 binin üzerinde atlet 10 kilometre ter dökecek

Maraton İzmir çerçevesindeki 10 kilometrelik yarışın startı da saat 07.20 itibariyle aynı noktadan verildi. 10 kilometrelik yarışta 4 binin üzerinden atlet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.

Hedef atıksız maraton

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir bir dünya için belirlediği küresel amaçlar sloganlarıyla koşulan Maraton İzmir’de hedef ise atıksız maraton olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek. Maraton İzmir’de, koşuculara verilen pet şişeler atık kutularından toplanarak geri dönüştürülecek ve gelecek yıl kullanılacak yarış tişörtlerinin ana maddesini oluşturacak. Madalyalar da geri dönüşümlü malzemeden hazırlandı. Maraton İzmir’in etkinlik alanındaki tüm malzemeler de yine geri dönüştürülebilir olurken, sporculara dağıtılan kitler, yine geri dönüşümlü malzemeden yapılan çantalar içinde teslim edildi. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde tek tek toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.