3. Lig: Manisaspor: 2 - Çankaya FK: 3
Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde kendi sahasında Çankaya FK’ya 3-2 yenilen Manisaspor ligin bitimine 4 hafta kala amatör lige düştü.
Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde kendi sahasında Çankaya FK’ya 3-2 yenilen Manisaspor ligin bitimine 4 hafta kala amatör lige düştü.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Ergün xx, Murat Erölmez xx Ali Gün xx
Manisaspor: Fatih xx, Onur xx (Muammer dk. 65 x), Halil xx, Çağrı Gülcü xx (Enes dk. 89 ?), Çağrı Buğra Dişsiz xx (Uğur Parlak dk. 46 x), Adnan xx, Oğuzhan xx, Serhat x, Ertuğrul x (Eray dk. 89 ?), Berkay x, Hüseyin x (Kaan dk. 46 x)
Çankaya FK: Beycan xx, Mert xx, Mücahit xx, İsmail x, Onur xx, Mustafa Şen xx (Doğukan dk. 88 ?), Furkan xxx (Bekir dk. 90+2 ?), Cemre xx (Ali Eren dk. 84 ?), Mustafa Dündar xx, Deniz x, Murat xx
Goller: Oğuzhan (dk. 47), Umut (dk. 78) (Manisaspor), Cemre (dk. 16 pen.), Furkan (dk. 57, 80) (Çankaya FK)Sarı Kartlar: Berkay, Uğur (Manisaspor), İsmail, Mücahit, Onur, Murat, Bekir (Çankaya FK)