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3. Lig: Manisaspor: 2 - Çankaya FK: 3

Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde kendi sahasında Çankaya FK’ya 3-2 yenilen Manisaspor ligin bitimine 4 hafta kala amatör lige düştü.

Spor 08.04.2021, 16:59
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3. Lig: Manisaspor: 2 - Çankaya FK: 3

Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde kendi sahasında Çankaya FK’ya 3-2 yenilen Manisaspor ligin bitimine 4 hafta kala amatör lige düştü.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Ergün xx, Murat Erölmez xx Ali Gün xx

Manisaspor: Fatih xx, Onur xx (Muammer dk. 65 x), Halil xx, Çağrı Gülcü xx (Enes dk. 89 ?), Çağrı Buğra Dişsiz xx (Uğur Parlak dk. 46 x), Adnan xx, Oğuzhan xx, Serhat x, Ertuğrul x (Eray dk. 89 ?), Berkay x, Hüseyin x (Kaan dk. 46 x)

Çankaya FK: Beycan xx, Mert xx, Mücahit xx, İsmail x, Onur xx, Mustafa Şen xx (Doğukan dk. 88 ?), Furkan xxx (Bekir dk. 90+2 ?), Cemre xx (Ali Eren dk. 84 ?), Mustafa Dündar xx, Deniz x, Murat xx

Goller: Oğuzhan (dk. 47), Umut (dk. 78) (Manisaspor), Cemre (dk. 16 pen.), Furkan (dk. 57, 80) (Çankaya FK)

Sarı Kartlar: Berkay, Uğur (Manisaspor), İsmail, Mücahit, Onur, Murat, Bekir (Çankaya FK)
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