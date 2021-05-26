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3. Lig kulüp başkanlarından Özdemir’e ziyaret

Misli.com 3. Lig’de yer alan 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Spor 26.05.2021, 16:07
3. Lig kulüp başkanlarından Özdemir’e ziyaret

Misli.com 3. Lig’de yer alan 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette; TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Ali Düşmez, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Ziyarette Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağ Spor, Atlas Maden Çengelköyspor, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Belediye Spor, Yozgatspor 1959 FK, Antalya Kemerspor, Silivrispor, Arhavi Spor, Payasspor ve Kozanspor FK kulüplerinin başkanları bulundu.

2020-2021 sezonu ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
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