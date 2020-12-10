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3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 1

Misli.com 3.Lig 1.Grup takımlarından Kızılcabölükspor, 13. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor ile 1–1 berabere kaldı.

Spor 10.12.2020, 15:06
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3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 1

Misli.com 3.Lig 1.Grup takımlarından Kızılcabölükspor, 13. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor ile 1–1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

14. dakikada, gelişen Kızılcabölükspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Semih Mustafa

Usta ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

30. dakikada Nevşehir Belediyespor’da kazanılan penaltı atışını gole çeviren Emrah Bedir skoru

eşitledi: 1-1.

Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu

Hakemler: Gökhan Özbulut xxx, Aykut Yılmaz xxx, Eray Pınar xxx

Kızılcabölükspor: İlyas xxx, Ozan xxx, Hayrettin xx, Semih Mustafa xxxx (Hüseyin dk. 59 xx), Yunus

Emre xxx, Emre xxx, Ömür Can xx (Ümit dk. 70 xx), Berkan xxx (Can dk. 84 ?), Atalay xxx, Abdullah

xxx (Mustafa Altun dk. 69 x), Erdem xx

Teknik Direktör: Ali Yalçın

Nevşehir Belediyespor: Onur xxx, İsmail xx, Efe Can xxx, Youssef xxx, Emrah xx, Muhammet Burak xx

(Anıl dk. 80 ?), Erhan xxx, Hasan xx (Emre dk. 60 xx), Furkan xx (Emre dk. 67 xx) , Muhammed Furkan xx (Muhammet Serdar dk. 79 x), İlyas xx

Teknik Direktör: Mert Korkmaz

Goller: Semih Mustafa (dk. 16) (Kızılcabölükspor) Emrah (dk. 30 pen.) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Muhammed Furkan, İlyas (Nevşehir Belediyespor)
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