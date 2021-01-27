3. Lig: Kırıkkale BA: 2 - 52 Orduspor FK: 1

Misli.com 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği 52 Orduspor FK’yı 2-1 mağlup etti.

Stat: Başbınar

Hakemler: Murat Ercan xx, Abdulkadir Yılmazoğlu xx, Eray Tanık xx

Kırıkkale BA: Emrullah Avaşar xx, Emre Avcı x (Şeref Ercan dk. 66 x), Aykut Çift xxx (Necmican Cebeci dk. 90+1 x), Ali Helvacı xx (Özkan Yiğiter dk. 86 ?), Ender Gör xx, Oğuzhan Demirer x (Berke Yanmaz dk. 46 x), Bilal Özdemir xx, Mehmet Bozcan xx, Doğukan Subaşı xx, Muammer Atalay x (Yasin Poyraz dk. 66 x), Fatih Ergen xx

Teknik Direktöre: Erman Güraçar

52 Orduspor FK: Cantuğ Temel xx, Sebahattin Usta xx, Oğuzhan Birben x (Berkay Yıldız dk. 67 x), Halil İbrahim Pekşen xx, Yavuz Alemdar xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Eyüp Poyraz xx, Gökhan Erdöl xx, Emrullah Sarıhasanoğlu xx, Eşref Korkmazoğlu x (Kaan Kılıçaslan dk. 82 ?), Yusuf Avcılar xx

Goller: Sebahattin Usta (dk. 58) (52 Orduspor FK), Aykut Çift (dk. 76, 80) (Kırıkkale BA)

Sarı kartlar: Fatih Ergen, Bilal Özdemir (Kırıkkale BA), Sebahattin Usta, Halil İbrahim Pekşen, Muhammed Emin Balcılar, Yusuf Avcılar, Eşref Korkmazoğlu (52 Orduspor FK)