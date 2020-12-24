3. Lig: Karşıyaka: 0 - Altındağspor: 0
Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 15. haftasında Altındağspor’u konuk eden Karşıyaka, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 15. haftasında Altındağspor’u konuk eden Karşıyaka, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Murat Ercan xx, Recep Korkmaz xx, Yunus Çiftçi xx
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Muhammet Öztekin xx, Mustafa Aşan x (Caner Cengiz dk. 86 ?), Arif Cılak xx (İlyas Kahraman dk. 75 x), Namık Çelik x (Özkan Duman dk. 55 x), Anıl Çıracı xx, Doğukan İnci xx, Hakan Kuş xx, Battal Demirbilek x (Batuhan Kara dk. 55 x)
Yedekler: Mehmet Aksoy, Cihan Ethemoğlu, Mustafa Çalışkan
Teknik Direktör: Soner Tolungüç
Altındağspor: Süleyman Çamlıca xx, Kaan Uykur xx, Furkan Ünsal x (Gürkan Alver dk. 65 x), Ali Eren Demirkol xx, Emre Toptan xx, Bayram Can Alyurt xx, Gökhan Şahin xx, Emrah Sürücü xx, Alperen Doğan xx (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 90 ?), Tunahan Akpınar x (Fatih Karslı dk. 46 x), Ercan Güneri x (Furkan Güneş dk. 46 x (Hamit Kargın dk. 83 ?)
Yedekler: Melikhan Kasım Kılıçarslan, Utku Kahyaoğlu
Teknik Direktör: Metin AkpunarSarı kartlar: Anıl Çıracı, Hakan Kuş, Batuhan Kara, Caner Cengiz (Karşıyaka), Fatih Karslı, Hamit Kargın (Altındağspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12