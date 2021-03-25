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3. Lig: Karaman Belediyespor:0 - Halide Edip Adıvarspor:1
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor’a 1-0 yenildi.
Spor 25.03.2021, 16:30
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Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor’a 1-0 yenildi.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Sait Tuzcu xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Melih Tan xx,
Karaman Belediyespor: Mert Can Salık x, Ahmet Ayhan x, Onur x, Ali Sinan x, Hasan x (Sabahattin dk. 63 x), İsmet x (Sidar dk. 54 x) Coşkun x, Ahmet Gökbayrak x (Serdar dk. 72 x), Abdullah x (Yunus dk. 54 x), Hamit x, Sefa x,
Halide Edip Adıvarspor: Evren xx, Mustafa xx (Alp dk. 42 x), Çağatay xx, Said Can xxx, Furkan xx, Tugay xx, Mehmet xx, Gökhan xx, Mürsel xx, Marlon Bülent xx, Sezar xx,
Gol: Said Can (dk. 80) (Halide Edip Adıvarspor)Sarı kartlar: Hamit, Sefa, Serdar (Karaman Belediyespor), Çağatay, Mehmet, Gökhan, Marlon Bülent (Halide Edip Adıvarspor)